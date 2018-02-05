Девушек-моделей заменят на детей на стартовых решетках Формулы-1

Вместо девушек модельной внешности (грид-герлз) перед стартом гонки таблички с номерами гонщиков будут держать дети (грид-кидс).

Формула 1 и FIA анонсировали новую программу, в рамках которой вместо девушек модельной внешности (грид-герлз) перед стартом гонки таблички с номерами гонщиков будут держать дети (грид-кидс).

Новая инициатива направлена на то, чтобы юные пилоты и их семьи стали полноправной частью одного из самых зрелищных моментов Гран При Формулы 1.

Об этом сообщает официальный сайт FIA.

Детей будут выбирать местные автоспортивные клубы - на собственный выбор или с помощью жеребьевки. Они должны соревноваться в картинговых или формуличных сериях. Счастливцы получат возможность стоять рядом с 20 лучшими пилотами мира, в тот момент, когда они готовятся к гонке.

Президент FIA Жан Тодт отметил: «Формула 1 - вершина автоспорта и мечта для каждого молодого пилота, который соревнуется в молодежных сериях в пирамиде FIA - от картинга до Ф1. Мы рады, что эту мечту немного приблизим к ним, предоставляя возможность будущим чемпионам стать рядом со своими кумирами».

Шон Бретчес, руководитель коммерческих операций Формулы-1 добавил: «Это будет необыкновенный момент для молодых дарований: стоять рядом с героями, смотреть, как они готовятся к гонке - элита из элит всего автоспорта. Для детей и их семей это незабываемый опыт. И это будет вдохновлять продолжать соревноваться, тренироваться и учиться».