В Формуле-1 отказались от приглашения на соревнования девушек-моделей

Традиция грид-герлз перестала отвечать современным социальным нормам, считают руководители гонок.

Новые владельцы Формулы-1 приняли решение отказаться от практики приглашения грид-гёрлз - девушек модельной внешности, которые выносят флаги и таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку.

В новом сезоне ни в одной гоночной серии, проходящей в рамках уик-эндов Гран-при, на стартовой решётке грид-герлз не будет, сообщает официальный сайтФормулы-1.

«В то время как практика использования грид-гёрлз была одной из основных черт Гран-при Формулы-1 на протяжении десятилетий, мы чувствуем, что эта традиция не отвечает нашему видению ценностей бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что практика приглашения грид-гёрлз является подходящей и соответствующей Формуле-1, её болельщикам, новым и старым, по всему миру», - заявил управляющий директор Формулы-1 Шон Братчес.

Новый сезон Формулы-1 начнется 25 марта с Гран-при Австралии.