В Формуле-1 отказались от приглашения на соревнования девушек-моделей
17:47, 31 января 2018Мотор
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Традиция грид-герлз перестала отвечать современным социальным нормам, считают руководители гонок.
В Формуле-1 отказались от практики приглашения грид-герлз / visordown.com
Новые владельцы Формулы-1 приняли решение отказаться от практики приглашения грид-гёрлз - девушек модельной внешности, которые выносят флаги и таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку.
В новом сезоне ни в одной гоночной серии, проходящей в рамках уик-эндов Гран-при, на стартовой решётке грид-герлз не будет, сообщает официальный сайтФормулы-1.
«В то время как практика использования грид-гёрлз была одной из основных черт Гран-при Формулы-1 на протяжении десятилетий, мы чувствуем, что эта традиция не отвечает нашему видению ценностей бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что практика приглашения грид-гёрлз является подходящей и соответствующей Формуле-1, её болельщикам, новым и старым, по всему миру», - заявил управляющий директор Формулы-1 Шон Братчес.
Новый сезон Формулы-1 начнется 25 марта с Гран-при Австралии.
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