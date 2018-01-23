Производитель шин Pirelli выразил желание остаться в Формуле-1 после 2019 года

Производитель шин Pirelli намерен продлить сотрудничество с Формулой-1 после 2019-го года, сообщает Motorsport.

Итальянская компания часто оказывается под огнем критики, однако руководитель программы Марио Изола заявил, что Pirelli хотела бы оставаться в чемпионате и дальше.

«Мы довольны нынешним положением, – сказал Изола. – Это действительно так, наш босс, господин Тронкетти, регулярно говорит об этом. Также нам очень интересно понять, каковы планы новых владельцев Ф1, так как сейчас идет много разговоров о будущем.

Читайте такжеОфициальный поставщик покрышек для "Формулы-1" представил два новых состава шинМы активно взаимодействуем с ними, у них есть новые идеи. Они в непростой ситуации, что порой приводит к критике – я понимаю это, ведь менять что-то непросто. Но мы довольны и хотим продолжать. Разумеется, все зависит от множества факторов, но нам нравится [путь развития Ф1]».

Если FIA будет использовать свою обычную процедуру, новый тендер на поставку шин после 2019 года будет объявлен в этом сезоне. Пока ни одна другая компания не выразила официально своего желания прийти в Формулу 1. По мнению Изолы, если регламент останется прежним, конкурировать с Pirelli будет непросто.

«Если все так и продолжится, то для нас я не ожидаю серьезных проблем, – объяснил он. – Какому-то другому производителю, который захочет прийти, потребуется время, чтобы разработать свой продукт».