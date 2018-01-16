Команда Формулы-1 Williams заключила контракт с российским пилотом

Команда Формулы-1 WILLIAMS MARTINI RACING официально объявила о том, что Сергей Сироткин станет партнером Лэнса Стролла в чемпионате мира Формулы 1 в 2018 году, сообщает официальный сайт команды.

В команде сообщили, что российский пилот отлично зарекомендовал себя во время участия в шинных тестах Williams в Абу-Даби в ноябре 2017 года.

Кроме того, в команде отметили, что пилот ранее показывал высокие результаты в менее престижных гоночных сериях. Сироткин является чемпионом европейской «Формулы-Абарт» 2011 года и двукратным бронзовым призером гоночной серии GP2.

«Я счастлив и горд присоединиться к такой известной команде, как Williams. Потребовалось огромное количество работы, чтобы оказаться там, где я нахожусь сейчас, и я действительно благодарен всем, кто помог мне достичь моей мечты. Будьте уверены, команда сможет положиться на меня», — сказал россиянин.

Чемпионат мира-2017 в автогонках Формулы-1 начнется в марте.