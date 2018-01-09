Команда Формулы-1 Williams готова подписать соглашение с россиянином Сироткиным и дает красный свет Кубице

Переговоры между командой "Формулы-1" Williams и российским автогонщиком Сергеем Сироткиным по поводу контракта близки к завершению. О заключении контракта будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Motorsport.

По данным источников, знакомых с ситуацией, Williams готовится объявить о подписании соглашения с россиянином. Сообщается о том, что Сироткин станет напарником Лэнса Стролла в сезоне-2018 с возможностью продления соглашения на 2019 год.

Таким образом закроется последняя вакансия в "Формуле-1" на сезон-2018. Для россиянина Сироткина он станет дебютным в чемпионате мира.

Williams сделала выбор в пользу Сироткина после тестов в Абу-Даби, на которых ему удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны на фоне поляка Роберта Кубицы, который до этого считался главным претендентом на место в команде.

В 2017 году Сироткин был официальным резервным пилотом Renault. До этого, в 2015-м и 2016 годах, Сироткин дважды становился третьим в престижной молодежной серии GP2.