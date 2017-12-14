Производитель шин Michelin не будет в ближайшее время возвращаться в Формулу-1

Французский производитель шин Michelin не рассматривает возможность в обозримом будущем вернуться в Формулу-1, сообщает SportArena, со ссылкой на испанское издание AS.

В 2015 году Michelin принимала участие в тендере, борясь с Pirelli за право быть единоличным поставщиком покрышек для Формулы-1. Тендер был в итоге проигран.

Производитель делает шины для гонки 24 часа Ле-Мана а также Формулы E и MotoGP, однако Формулы-1 в его планах нет.

Руководитель компании Паскаль Куанон отмечает: «Это не вариант, если правила не изменятся. Мы не собираемся участвовать в серии, в которой нет возможности передавать технологии в дорожные автомобили. В Ф-1 мы не можем использовать даже 18-дюймовые колеса, а шины должны работать только на коротких дистанциях. Думаю, что в 2021 году все перемены будут касаться только двигателя и бюджетов команд».

Шины Michelin использовались в Королевских гонках с 1977-го по 1984 год, а также с 2001-го по 2006-й.