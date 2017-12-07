Международная федерация автоспорта утвердила календарь "Формулы-1" на 2018 год
Чемпионат будет состоять из 21 этапа, начнется в Австралии и завершится в ОАЭ.
Мировой совет Международной федерации автоспорта (FIA) утвердил расписание сезона 2018 года для ведущей гоночной серии – Формулы-1, сообщает Motorsport.
Чемпионат-2018 будет состоять из 21 этапа, начнется в Австралии гонкой 25 марта и завершится в ОАЭ ровно через восемь месяцев - 25 ноября.
Расписание гонок сезона-2018:
25 марта Гран При Австралии Мельбурн
8 апреля Гран При Бахрейна Сахир
15 апреля Гран При Китая Шанхай
29 апреля Гран При Азербайджана Баку
13 мая Гран При Испании Барселона
27 мая Гран При Монако Монте-Карло
10 июня Гран При Канады Монреаль
24 июня Гран При Франции Ле-Кастелле
1 июля Гран При Австрии Шпильберг
8 июля Гран При Великобритании Сильверстоун
22 июля Гран При Германии Хоккенхайм
29 июля Гран При Венгрии Будапешт
26 августа Гран При Бельгии Спа-Франкоршам
2 сентября Гран При Италии Монца
16 сентября Гран При Сингапура Марина-Бей
30 сентября Гран При России Сочи
7 октября Гран При Японии Сузука
21 октября Гран При США Остин
28 октября Гран При Мексики Мехико
11 ноября Гран При Бразилии Сан-Паулу
25 ноября Гран При Абу-Даби Яс-Марина
Как сообщал УНИАН, чемпионом мира-2017 стал британский пилот неемцкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон.