Международная федерация автоспорта утвердила календарь "Формулы-1" на 2018 год

Чемпионат будет состоять из 21 этапа, начнется в Австралии и завершится в ОАЭ.

Мировой совет Международной федерации автоспорта (FIA) утвердил расписание сезона 2018 года для ведущей гоночной серии – Формулы-1, сообщает Motorsport. Чемпионат-2018 будет состоять из 21 этапа, начнется в Австралии гонкой 25 марта и завершится в ОАЭ ровно через восемь месяцев - 25 ноября. Расписание гонок сезона-2018: 25 марта Гран При Австралии Мельбурн 8 апреля Гран При Бахрейна Сахир 15 апреля Гран При Китая Шанхай 29 апреля Гран При Азербайджана Баку 13 мая Гран При Испании Барселона 27 мая Гран При Монако Монте-Карло 10 июня Гран При Канады Монреаль 24 июня Гран При Франции Ле-Кастелле 1 июля Гран При Австрии Шпильберг 8 июля Гран При Великобритании Сильверстоун 22 июля Гран При Германии Хоккенхайм 29 июля Гран При Венгрии Будапешт 26 августа Гран При Бельгии Спа-Франкоршам 2 сентября Гран При Италии Монца 16 сентября Гран При Сингапура Марина-Бей 30 сентября Гран При России Сочи 7 октября Гран При Японии Сузука 21 октября Гран При США Остин 28 октября Гран При Мексики Мехико 11 ноября Гран При Бразилии Сан-Паулу 25 ноября Гран При Абу-Даби Яс-Марина Как сообщал УНИАН, чемпионом мира-2017 стал британский пилот неемцкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

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