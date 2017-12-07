Международная федерация автоспорта утвердила календарь "Формулы-1" на 2018 год

16:49, 07 декабря 2017
Мотор
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Чемпионат будет состоять из 21 этапа, начнется в Австралии и завершится в ОАЭ.

На Гран-при Азербайджана произошел ряд инцидентов / Reuters

Мировой совет Международной федерации автоспорта (FIA) утвердил расписание сезона 2018 года для ведущей гоночной серии – Формулы-1, сообщает Motorsport.  

Чемпионат-2018 будет состоять из 21 этапа, начнется в Австралии гонкой 25 марта и завершится в ОАЭ ровно через восемь месяцев - 25 ноября.

Расписание гонок сезона-2018:

25 марта  Гран При Австралии Мельбурн

8 апреля  Гран При Бахрейна  Сахир

15 апреля  Гран При Китая Шанхай

29 апреля  Гран При Азербайджана Баку

13 мая  Гран При Испании Барселона

27 мая  Гран При Монако Монте-Карло

10 июня  Гран При Канады Монреаль

24 июня  Гран При Франции Ле-Кастелле

1 июля  Гран При Австрии Шпильберг

8 июля  Гран При Великобритании Сильверстоун

22 июля  Гран При Германии Хоккенхайм

29 июля  Гран При Венгрии Будапешт

26 августа  Гран При Бельгии Спа-Франкоршам

2 сентября  Гран При Италии Монца

16 сентября  Гран При Сингапура Марина-Бей

30 сентября  Гран При России Сочи

7 октября  Гран При Японии Сузука

21 октября  Гран При США Остин

28 октября  Гран При Мексики Мехико

11 ноября  Гран При Бразилии Сан-Паулу

25 ноября  Гран При Абу-Даби Яс-Марина

Как сообщал УНИАН, чемпионом мира-2017 стал британский пилот неемцкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

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Теги: #Формула-1 календарь 2018