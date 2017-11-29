Меrсеdеs грозится уйти из Формулы-1 вслед за Ferrari

Руководитель Mercedes Тото Вольфф признался, что недоволен результатами первого года работы новых боссов Формулы-1 – компании Liberty Media, сообщает Isport со ссылкой на Kronen Zeitung.

"Такие бессмыслицы, как приглашение Майкла Баффера (известного в мире бокса ринг-анонсера) в Остин, не делает спорт лучше. Мы не видим никакой концепции. Неизвестно, куда ведет эта дорога. Зато мы знаем, что продажи и прибыль резко упали", – цитирует немца издание.

Читайте такжеИсполнительный директор Формулы-1 ответил на критику президента Ferrari На вопрос о том, может ли Mercedes покинуть Формулу-1, как это грозится сделать Ferrari, Вольфф ответил:

"Такой сценарий вполне возможен. Если мы не увидим, какие цели преследует Формула-1, то вынуждены будем задать себе сложный вопрос: где в автоспорте мы хотим работать на самом высоком уровне?" – заявил Вольфф.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство Ferrari выразило явное неудовольствие действиями нового руководства Ф-1, пообещав покинуть гоночную серию в ближайшие годы, по истечении действующего контракта.