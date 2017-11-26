Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби Формулы-1, чемпион сезона Хэмилтон пришел вторым

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл последнюю гонку сезона Формулы-1 - Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Боттас и его напарник Льюис Хэмилтон со старта заезда оторвались от конкурентов, однако Хэмилтон лишь под конец гонки догнал напарника и начал оказывать существенное давление. В итоге несколько ошибок Хэмилтона позволили Боттасу удержать первое место и добыть третью в карьере победу. В общем зачете финн остался третьим.

Тройку в Абу-Даби замкнул Себастьян Феттель, который отстал от лидеров почти на 20 секунд.

Отметим сход с трассы пилота "Ред Булл" Даниэля Риккардо, что позволило Кими Райкконену стать 4-м в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, чемпионом Формулы-1 в сезоне 2017-2018 стал Льюис Хэмилтон. Второе место в общем зачете занял Себастьян Феттель, третье - Валттери Боттас.