Боттас выиграл у Хэмилтона квалификацию Гран-при Абу-Даби Формулы-1

16:24, 25 ноября 2017
Мотор
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Оба пилота "Мерседес" заняли первую решетку стартового поля.

Боттас выиграл последнюю квалификацию в сезоне-2017 / Reuters

В Абу-Даби (ОАЭ) на автодроме Яс-Марина завершилась квалификация Гран-при "Формулы-1", где быстрейший круг показал финский пилот Валттери Боттас из Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований

Боттас проехал быстрейший круг за 1 минуту 36,231 секунды.

В частности, он опередил партнера по команде и новоиспеченного чемпиона мира-2017 британского пилота Льюиса Хэмилтона - 1:36.403. 

3-6 места на стартовом поле заняли пилоты Ferrari и Red Bull. Третьим финишировал Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:36.777, четвертым - Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1:36.959, пятым - Кими Райкконен (Ferrari) - 1:36.985, шестым - Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1:37.328.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 26 ноября.

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Теги: #Формула-1 Боттас Абу-Даби