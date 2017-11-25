Боттас выиграл у Хэмилтона квалификацию Гран-при Абу-Даби Формулы-1

В Абу-Даби (ОАЭ) на автодроме Яс-Марина завершилась квалификация Гран-при "Формулы-1", где быстрейший круг показал финский пилот Валттери Боттас из Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Боттас проехал быстрейший круг за 1 минуту 36,231 секунды.

В частности, он опередил партнера по команде и новоиспеченного чемпиона мира-2017 британского пилота Льюиса Хэмилтона - 1:36.403.

3-6 места на стартовом поле заняли пилоты Ferrari и Red Bull. Третьим финишировал Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:36.777, четвертым - Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1:36.959, пятым - Кими Райкконен (Ferrari) - 1:36.985, шестым - Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1:37.328.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 26 ноября.