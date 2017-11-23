Официальный поставщик покрышек для "Формулы-1" представил два новых состава шин

Официальный поставщик покрышек для "Формулы-1" итальянская компания Пирелли со следующего сезона на выбор командами предоставит семь типов шин, сообщает SportArena.

К традиционным харду, медиуму, софту, суперсофту и ультрасофту в Пирелли добавили новые комплекты мягкой и жесткой резины.

Мягкие шины Hypersoft будут обозначаться розовыми ободками, а жесткий состав Superhard получит оранжевую окантовку.

«Концепция дизайна шин не изменилась. Мы сохранили атрибуты, которые были оценены всеми гонщиками. Новый ассортимент состоит из более быстрых шин, что должно привести к еще более захватывающим гонкам в 2018 году», — заявил менеджер Пирелли в Формуле-1 Марио Изола.

Впервые опробовать новый ассортимент покрышек команды Формулы-1 смогут на следующей неделе во время двухдневных тестов в Абу-Даби.