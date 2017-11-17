Гоночная Ferrari экс-пилота Формулы-1 Шумахера продана за рекордную сумму

Знаменитая Ferrari F2001 Михаэля Шумахера была накануне выставлена на торги аукционным домом RM Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает СпортОнлайн.

Это был не профильный автомобильный аукцион – машина продавалась вместе с произведениями современного искусства в рамках Sotheby's Contemporary Art Evening Auction. Тем не менее, интерес к этому лоту оказался огромным.

Читайте такжеСемью Михаэля Шумахера шантажировали, угрожая жизнью детей гонщикаНакануне специалисты предполагали, что машина будет продана примерно за $5,5 миллиона, но в итоге за нее была уплачена рекордная сумма - $7,5 млн.

Предыдущий подобный рекорд для современных машин "Формулы 1" был намного скромнее и был установлен в 2005 году, когда Ferrari F2004, на которой также выступал Шумахер, ушла с молотка за $3,198.5 долларов.

Шумахер - 7-кратный чемпион мира в автогонках класса "Форммулы-1".

29 декабря 2013 года спортсмен разбился во время катания на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Он впал в кому и с тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья немецкого автогонщика нет. Семья Шумахера тщательно скрывает от прессы и болельщиков все данные, касательно процесса болезни и прогнозов врачей на выздоровление.