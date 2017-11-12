В Бразилии совершено вооруженное нападение на чемпионов Формулы-1 "Мерседес"

Команда Mercedes, ставшая обладательницей Кубка конструкторов-2017 в чемпионате Формулы-1, подверглась вооруженному нападению недалеко от трассы Сан-Паулу, где проходит в эти выходные Гран-при Бразилии.

Неизвестные атаковали микроавтобус команды, но к счастью, никто не пострадал. Однако злоумышленники вынесли ценные вещи, сообщает Isport.

"Такое тут происходит каждый год! Формула-1 и команды должны сделать что-то! Этому нет оправдания", – возмутился пилот Мерседес и чемпион мира-2017 Льюис Хэмилтон.

Читайте такжеХэмилтон провалил квалификацию Гран-при Бразилии Формулы-1Микроавтобус с членами команды направлялся в отель с трассы Интерлагос, проезжая криминально известные фавелы, где и произошло нападение.

Местные жители сообщают, что те же самые люди атаковали и машину с представителями международной автомобильной федерации, но они были в бронированной машине.

"Преступники направили оружие на окна миниавтобуса. Спасибо водителю, который отреагировал спокойно, потому нам удалось остаться невредимыми", – сказал один из пострадавших.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон попал в аварию на старте квалификации Гран-при Бразилии.