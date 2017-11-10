Исполнительный директор Формулы-1 ответил на критику президента Ferrari

Босс Формулы 1 Чейз Кэри заявил, что владельцы чемпионата не собираются превращать серию в подобие NASCAR, о чем ранее говорил руководитель Ferrari Серджио Маркионне, выразивший недовольство концепцией новых двигателей на 2021 год, сообщает Motorsport.

Кэри подчеркнул, что Liberty Media намерена сохранить различия между соревнующимися моторами и машинами, но хочет, чтобы конкуренция стала выше.

Читайте такжеFerrari во второй раз за неделю пригрозила уходом из Формулы-1«На самом деле я не думаю, что у нас с Ferrari разные взгляды, – сказал Кэри. – Я не собираюсь как-то уничижительно высказываться о NASCAR, но мы и не планируем становиться NASCAR тоже. Мы не хотим стандартизировать автомобили. Мы не хотим, чтобы 20 одинаковых машин ездили по трассе и единственное отличие заключалось в пилоте. Ф1 уникальна, в ней соединились спорт и передовые технологии. Мы хотим, чтобы команды имели возможность делать то, что они делают – создавать для себя уникальные автомобили с уникальными двигателями и уникальной аэродинамикой. Но мы хотим, чтобы достижение успеха зависело от того, насколько хорошо вы тратите свои ресурсы при определенных ограничениях, а не от того, как много вы тратите. Думаю, это здоровое состояние для спорта. И тогда те, кому удастся развивать свои технологии и способности лучше других, смогут добиться успеха».

По мнению Кэри, Формула 1 нуждается в тесной конкуренции, и поэтому команды только выиграют от правил, направленных на то, чтобы сделать спорт более конкурентным. «Мы хотим, чтобы команды боролись за победу и чтобы все команды имели шанс, – добавил он. – Они никогда не будут равными – останутся фавориты, которые разовьются, но мы хотим, чтобы команды чувствовали, что у всех есть шанс побороться. Спорт строится на неожиданности, и нам нужен спорт, который может быть неожиданным. Если кто-то выигрывает гонку каждую неделю, то спорт от этого страдает. Нужна конкуренция, неизвестность, необходимы отличные финиши и громкие драмы. Мы должны создать для этого условия. Такой спорт привлекает больше средств и в действительности от этого выигрывают все команды».