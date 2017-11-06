Команда McLaren определилась с пилотами на следующий сезон Формулы-1

Команда Формулы-1 McLaren объявила о переходе британца Ландо Норриса на роль третьего (резервного) пилота команды на сезон 2018 года. Об этом сообщает motorsport.com.

В этом статусе Норрис сменил экс-чемпиона мира Дженсона Баттона. В сезоне-2017 Норрис стал чемпионом Формулы-3.

17-летний Ландо Норрис впервые управлял автомобилем Ф1 в Венгрии на тестах по ходу сезона-2017.

В роли резервного пилота Норрис будет присутствовать на гонках и проводить тесты на трассе и симуляторе. В следующий раз британец сядет за руль на шинных тестах на трассе «Интерлагос».

McLaren в своем заявлении отметила, что в настоящий момент оценивает возможности и бюджет, необходимые для того, чтобы гонщик провел полноценный сезон в одной из формульных серий, параллельно выполняя функции «резервиста» в Ф1.

Отметим, что главными пилотами команды McLaren будут Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

Напомним, с нового сезона поставлять моторы для британской команды будет Renault.