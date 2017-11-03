Ferrari во второй раз за неделю пригрозила уходом из Формулы-1

Президент Ferrari Серджио Маркионне заявил, что ему не понравилась идея Liberty с новой концепцией в Формуле-1 и пригрозил уходом "Скудерии" из гоночной серии после 2020 года, намекнув, что ему не понравилась инициатива по стандартизации некоторых элементов мотора (в частности, предложено сделать единым накопитель энергии), сообщает Motorsport.

«У Liberty есть пара хороших предложений, одно из которых заключается в снижении расходов команд, – сказал Маркионне во время телеконференции, посвященной финансовой деятельности компании. – Но есть пара вещей, с которыми мы не согласны. Одной из них является тот факт, что уникальность силовых установок перестанет быть отличительной чертой участников. Я бы не стал такое одобрять.

Тот факт, что у нас, судя по всему, нет единого мнения о стратегическом развитии в этом направлении, и что спорт с 2021 года изменится, заставит Ferrari принимать определенные решения.

Я понимаю, что Liberty, возможно, такое развитие событий учитывала, когда выступала со своими предложениями, но должно быть предельно ясно следующее: если не будет набора условий, которые принесут пользу бренду, его позициям на рынке, а также укреплению уникального положения Ferrari, то Ferrari не будет участвовать в игре».

Ранее Маркионне уже делал подобное заявление, угрожая возможным уходом из Ф1, но они звучали до встречи с Liberty.

В соответствии с двусторонними соглашениями, которые Ferrari подписала с Формулой 1, в настоящее время у компании есть обязательство присутствовать в серии до конца 2020 года, но об участии после этой даты не достигнуто никаких соглашений.

Еще одно совещание с Liberty состоится в следующий вторник, когда соберется Стратегическая группа Формулы-1. Ожидается, что на нем Liberty представит более подробную информацию о планах, касающихся чемпионата – в том числе о возможном ограничении бюджета, новой структуре управления и пересмотре спортивной и коммерческой систем, которые призваны выравнять борьбу.

«Я не хочу предрекать что-то, – добавил Маркионне. – Мы отправимся на встречу в следующий вторник с лучшими намерениями, и посмотрим, куда это нас приведет».

Маркионне выразил мнение, что уход из Формулы 1 будет полезен для акционеров Ferrari и поможет улучшить финансовое состояние компании. «Это было бы очень полезно с точки зрения прибыли и убытков, – заметил он. – Мы бы праздновали до бесконечности».

Маркионне добавил: «Я знаю, что Формула 1 является частью нашего ДНК с того момента, как мы появились. И мы не можем идентифицировать себя по-другому. Но я не захочу играть в этой песочнице, если ее изменят до неузнаваемости. Я не хочу играть в глобальный NASCAR, просто не хочу».

Отвечая на вопрос, как он будет себя чувствовать, если станет руководителем, который вывел Ferrari из Формулы 1, Маркионне сказал: «Чудесно, потому что я буду работать над альтернативной стратегией, чтобы найти замену [для Формулы 1]. И буду чувствовать себя более рациональным».

Стоит отметить, что вопрос о наличии стандартных деталей в будущих силовых установках также обеспокоил Renault.

«Что касается стандартизации и директивных правил, то некоторые из них могут быть неплохими, – сказал Motorsport.com управляющий директор Renault в Ф1 Сириль Абитбуль. – Но мы знаем, что дьявол кроется в деталях. И вызывает некоторую озабоченность то, что принципиально будет пониматься под производителем двигателя?

Мы в Ф1 уже 40 лет, выступая, в частности, в роли поставщика моторов, и сделанное предложение вынуждает нас задаваться некоторыми вопросами. Мы не говорим, что не хотим обсуждать это, но не можем согласиться с тем, что этот набор правил представляется как свершившийся факт».

Mercedes и Renault также предположили, что им будет трудно справиться с огромными бюджетами на развитие, которые потребуются для двигателей, концепцию которых Liberty и FIA предложили на 2021 год.

Отвечая на вопрос, могут ли быть оправданы такие издержки, босс команды Mercedes Тото Вольф сказал Motorsport.com: «Я думаю, что некоторые вопросы нужно решать – это затраты на разработку и качество звука. Другие вещи не обоснованы».

Абитбуль в свою очередь заметил, что компания может рассмотреть вопрос о трате нескольких сотен миллионов на новые силовые установки, если при этом в других аспектах Ф1 произойдут изменения, которые позволят экономить значительные средства.

Отвечая на вопрос, будут ли расходы на новые двигатели слишком большими для Renault, Абитбуль добавил: «Сейчас трудно ответить на этот фундаментальный вопрос, не имея более широкого понимания других параметров. Если бы мы серьезно экономили на шасси или у нас появились бы более выгодные коммерческие соглашения с FOM, тогда все было бы возможно. Но очень трудно согласиться с необходимостью таких больших новых инвестиций и отказаться от уже делающихся инвестиций без понимания других параметров».