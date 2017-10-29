Гран-при Мексики выиграл Ферстаппен, а чемпионом Формулы-1 в 2017 году стал Хэмилтон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на этапе Формулы-1 Гран-при Мексики. Для голландского автогонщика эта победа стала третьей в карьере. Второе место по итогам гонки занял представитель команды «Мерседес» Валттери Боттас. Третье место на подиуме досталось финну Кими Райкконену из "Феррари".

Британец Льюис Хэмилтон финишировал только на девятой позиции. Однако этого хватило пилоту"Мерседес", чтобы досрочно за два этапа до конца сезона стать чемпионом мира. Для Хэмилтона этот титул стал четвёртым в карьере, по этому показателю он сравнялся с другими легендарными гонщиками Формулы-1 Себастьяном Феттелем и Аленом Простом.