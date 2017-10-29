Француз Себастьен Ожье стал пятикратным чемпионом мира по авторалли

Французский гонщик Себастьен Ожье стал чемпионом мира по авторалли, выиграв этот титул пятый год подряд.

На сей раз француз сумел гарантировать себе чемпионский титул за одну гонку до финиша сезона, несмотря на то, что финишировал на Ралли Великобритании лишь третьим. Однако место на побиуме обеспечило Ожье победу в общем итоговом зачете.

Первым на предпоследнем этапе чемпионата финишировал партнер Ожье по команде M-Sport Элфин Эванс, который лидировал с самого первого дня британского этапа WRC. Этот домашний триумф для валлийца стал дебютным на чемпионате мира по ралли и позволил команде гарантировать чемпионский титул, который вернулся в гараж Ford впервые с 2007 года.

Себастьен Ожье стал 5-кратным чемпионом WRC и теперь уступает по количеству титилов лишь своему соотечественнику Себастьену Лёбу, у которого 9 подобных званий.