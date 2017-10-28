Пилот команды Формулы-1 Ferrari Феттель добыл 50-й поул в своей карьере

В Мехико (Мексика) на автодроме Эрнандо Родригеса завершилась квалификация Гран-при Мексики чемпионата мира в классе автомобилей "Формула-1", где победу одержал немецкий пилот итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель, сообщает официальный сайт соревнований.

Феттель преодолел быстрейший круг за 1 минуту 16.488 секунды.

Его оппонентом на стартовой решетке в завтрашней гонке станет Макс Ферстаппен из Red Bull - 1:16.574.

Вторую линию и 3-4 места на стартовой решетке займут пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон (1:16.934) и Валттери Боттас (1:16.958).

С 5-6 места в гонку уйдут Кими Райкконен из Ferrari (1:17.238) и Себастьян Окон из Force India (1:17.437).

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 19 октября и начнется в 22.00 по киевскому времени.