Хэмилтон выиграл этап Формулы-1 Гран-при США, а "Мерседес" досрочно завоевал Кубок Конструкторов

00:05, 23 октября 2017
Мотор
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Для победы в чемпионате Льюису Хэмилтону осталось набрать 9 очков.

Хэмилтон выиграл Гран-при США / Reuters

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США. Вторым приехал Себастьян Феттель из "Феррари", отстав от лидера на 10 секунд. Финн Кими Райкконен стал третьим.

На последнем круге дистанции на третье место в борьбе с Райкконеном выехал Макс Ферстаппен, но при обгоне финна он срезал дистанцию и получил штраф в 5 секунд от стюардов сразу после гонки.

Хэмилтон еще больше приблизился к победе в чемпионате. Для того, чтобы  выиграть общий зачет, британцу в следующих трех гонках нужно набрать всего 9 очков. 

Также по итогам сегодняшней гонки «Мерседес» выиграл Кубок Конструкторов. 

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Теги: #Хэмилтон Формула-1#Кубок Конструкторов-2017