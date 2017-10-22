Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США Формулы-1

На счету британца 72-й поул в карьере.

В Остине (США) авершилась квалификация очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1, который выиграл британский пилот немецкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований. Хэмилтон проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 33.108 секунды. Немецкий пилот итальянской Ferrari Себастьян Феттель отстал от победителя на 0,239 секунды. Третье место занял Валттери Боттас (1:33,568). Пятерку сильнейших замкнули Даниэль Риккардо и Кими Райкконен (оба - 1:33,577). Гонка Гран-при США состоится в Остине в воскресенье, 22 октября.

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