Звезда Формулы-1 Алонсо подпишет с командой McLaren однолетний контракт
15:51, 19 октября 2017Мотор
155
Зарплата испанского гонщика составит более 30 млн евро.
Алонсо продлит контракт с McLaren / motorsport.com
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и команда McLaren договорились о продлении контракта, сообщает Bild. Срок соглашения составит один год, а зарплата Алонсо составит более 30 млн евро.
Официально о подписании контракта будет объявлено до конца недели — по ходу гоночного уик-энда на Гран-при США.
Напомним, ранее сообщалось о сумме в 40 миллионов евро в качестве годовой зарплаты Алонсо.
Со следующего сезона поставщиком моторов для McLaren будет Renault. Сам Алонсо также нацелен на завоевание «Тройной короны автоспорта».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter