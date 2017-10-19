Звезда Формулы-1 Алонсо подпишет с командой McLaren однолетний контракт

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и команда McLaren договорились о продлении контракта, сообщает Bild. Срок соглашения составит один год, а зарплата Алонсо составит более 30 млн евро.

Официально о подписании контракта будет объявлено до конца недели — по ходу гоночного уик-энда на Гран-при США.

Напомним, ранее сообщалось о сумме в 40 миллионов евро в качестве годовой зарплаты Алонсо.

Со следующего сезона поставщиком моторов для McLaren будет Renault. Сам Алонсо также нацелен на завоевание «Тройной короны автоспорта».