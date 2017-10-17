Ближайший этап Формулы-1 может стать последним для российского гонщика Квята: от его услуг откажутся

Ближайший этап Формулы-1 - Гран-При США, который пройдет в воскресенье, может стать последней гонкой в сезоне для россиянина Даниила Квята.

Из-за слабых выступлений в нынешнем сезоне Даниил Квят временно потерял место пилота в команде Торо Россо. В команде решили дать шанс французу Пьеру Гасли.

Однако уход Карлоса Сайнса в "Рено" и участие Гасли в японской Суперформуле дали Квяту еще один шанс: он выступит на Гран-При США. Его напарником по Торо Россо на гонке в Остине станет Брендон Хартли.

Тем не менее, по информации Motorsport, Гран-При США, возможно, станет последним этапом для Квята в Формуле-1, и он потеряет свое место за рулем Торо Россо. В будущем на российского гонщика, судя по всему, не рассчитывают.