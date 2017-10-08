Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Японии Формулы-1

На трассе "Сузука" завершился очередной этап Гран-при чемпионатат мира по автогонкам класса "Формулы-1", где победу одержал британский пилот немецкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Британец преодолел 53 круга трассы за 1 час 27 минут 31.194 секунды. Его основной соперник в чемпионате мира сезона-2017 Себастьян Феттель сошел с дистанции на 4-м круге.

Читайте такжеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии на Формуле-1Хэмилтон накануне выиграл квалификацию и по ходу гонки ни разу не дал повода усомниться в своем первенстве. В итоге, ближайшего соперника он опередил на 1.211 секунды.

2-е место занял Макс Ферстаппен из Red Bulll, третье - его партнер по команде Даниэл Риккардо - 9,679 секунды отставания.

Не попал на подиум партнер Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас, который отстал от победителя более чем на 10 секунд - 4-е место.

В таблице чемпионата сезона-2017, на данный момент, у Хэмилтона 306-баллов, Феттеля - 247, Боттаса - 234, Риккардо - 192, Райкконена - 148, Ферстаппена - 111.

Следующий этап ЧМ по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при США - состоится 20-22 октября.