Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии на Формуле-1

11:20, 07 октября 2017
Мотор
193

Второй результат показал партнёр британца по "Мерседесу" Боттас, но из-за штрафа финн потеряет пять позиций.

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии / Reuters

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии - очередного этапа Формулы-1. Второй результат показал партнёр британца по «Мерседесу» Валттери Боттас, но из-за штрафа финн потеряет на стартовой решётке пять позиций, таким образом со второго места в гонке стартует Себастьян Феттель, квалифицировавшийся третьим.

Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен заняли в квалификации четвёртое и пятое места, Кими Райкконен расположился на шестой позиции, а на седьмом и восьмом местах закончили сессию гонщики «Форс Индия» Эстебан Окон и Серхио Перес. Фелипе Масса и Фернандо Алонсо замкнули топ-10.

Гонка Гран-при Японии состоится завтра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Льюис Хэмилтон#Гран-при Японии