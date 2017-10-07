Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии на Формуле-1

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии - очередного этапа Формулы-1. Второй результат показал партнёр британца по «Мерседесу» Валттери Боттас, но из-за штрафа финн потеряет на стартовой решётке пять позиций, таким образом со второго места в гонке стартует Себастьян Феттель, квалифицировавшийся третьим.

Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен заняли в квалификации четвёртое и пятое места, Кими Райкконен расположился на шестой позиции, а на седьмом и восьмом местах закончили сессию гонщики «Форс Индия» Эстебан Окон и Серхио Перес. Фелипе Масса и Фернандо Алонсо замкнули топ-10.

Гонка Гран-при Японии состоится завтра.