Член семьи Шумахера рассказал о состоянии здоровья 7-кратного чемпиона Формулы-1

Состояние прославленного гонщика Михаэля Шумахера спустя четыре года после трагедии на горнолыжном курорте во Франции остается тяжелым.

Как утверждает портал Auto-Bild, "Красный барон" находится в коме. При этом он 24 часа в сутки подключён к аппарату искусственного дыхания и круглосуточно находится под пристальным вниманием нескольких врачей.

В качестве собеседника источника выступил один из членов семьи Шумахера, имя которого не называется. Он и рассказал печальные подробности.

Читайте такжеСемью Михаэля Шумахера шантажировали, угрожая жизнью детей гонщика"Увы, он в коме, из последних сил борется за жизнь, — сказал близкий Михаэля. — Шансов не слишком много. Члены семьи постоянно рядом с ним, но очень больно видеть происходящее".

Также стало известно, что вес тела Шумахера уменьшился до 45 кг, а рост - до 160 см (ранее рост гонщика составлял 174 см).

Шумахер, напомним, в декабре 2013 года катался на лыжах во французском Мерибеле и неудачно упал, ударившись головой о камень. Несмотря на то, что он был в шлеме, травма оказалась очень серьезной. Михаэль полгода находился в медикаментозной коме, перенес две нейрохирургические операции, прежде чем был переправлен в свой дом в Швейцарии, где продолжил лечение в окружении близких и под пристальным надзором медиков.

В течение этих почти четырех лет о состоянии здоровья Шумахера поступала крайне противоречивая информация. В какой-то момент менеджер семикратного чемпиона "Формулы-1" Сабине Кем запретила представителям прессы писать о его здоровье.