Ферстаппен из "Ред Булл" уверенно выиграл Гран-при Малайзии на Формуле-1

Состоялся 15-й этап "Формулы-1" нынешнего сезона - Гран-при Малайзии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки, сообщает официальный сайт соревнований. Голландец показал лучшее время, значительно опередив конкурентов. Победитель квалификации Льюис Хэмилтон пришел к финишу вторым, отстав от победителя на 12,770 секунд. Партнер Ферстаппена по "Ред Булл" Даниэль Риккардо знаял третье место на подиуме (отставание 22,519 секунды).

Далее места в топ-10 распределились следующим образом: Феттель, Боттас, Перес, Вандорн, Стролл, Масса, Окон.

Стоит отметить, что пилот «Феррари» Кими Райкконен не смог принять участие в Гран-при – по пути на стартовую решетку на его машине возникли проблемы с двигателем. Скудерия укатила болид финна в боксы, где начала поиск неисправности и ремонт техники.

Это вторая победа на Гран-при для Ферстаппена в карьере.

Лидером общего зачета остается Хэмилтон, а команда "Мерседес" уверенно лидирует в "Кубке конструкторов".