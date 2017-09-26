Команда Формулы-1 заменила пилота - вместо россиянина Квята будет выступать француз Гасли

Команда Формулы-1 Toro Rosso объявила о том, что пилот молодежной программы Red Bull Пьер Гасли заменит Даниила Квята на ближайших этапах Формулы-1, сообщает Motorsport.

Для француза этап Гран-при Малайзии станет дебютной гонкой в Ф1.

В пресс-релизе Toro Rosso говорится, что Гасли заменит Квята в нескольких гонках, без указания конкретного количества. По данным излания, это будут как минимум Гран При Малайзии и Японии.

Квята оставили в системе Red Bull

Причиной выбора Гасли Toro Rosso называет его успехи в чемпионате Суперформула, где он в этом году борется за титул.

Читайте такжеГонщики Формулы-1 выстроились в очередь на вакантное место пилота "Мерседес"«Scuderia Toro Rosso была создана компанией Red Bull для того, чтобы приводить пилотов своей юниорской программы в Формулу 1, что мы и делаем, предоставляя Пьеру этот шанс.

Он следующий в очереди [молодых гонщиков] Red Bull, и он доказал, что заслуживает это, выиграв титул в GP2 в 2016 году, и очень здорово выступая в чемпионате Суперформула в Японии. У него есть реальный шанс выиграть титул, поскольку он всего на пол-очка отстает от лидера», – цитирует пресс-служба команды ее руководителя Франца Тоста.

Сам Гасли выразил признательность Toro Rosso за эту возможность.

«Я бы хотел поблагодарить всех, кто помог мне получить этот шанс в гоночной карьере, и особенно Red Bull, доктора Хельмута Марко и Scuderia Toro Rosso. Для меня это невероятная возможность. Я чувствую, что готов к ней настолько, насколько это возможно. Будучи в нынешнем сезоне третьим пилотом Red Bull, я готовился ко всему, что связано с этой ролью. Сделаю все возможное, чтобы как можно лучше выступить за Toro Rosso в предстоящих гонках», – цитирует команда француза.