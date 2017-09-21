Несмотря на землетрясение Мехико готов принять этап "Формулы-1"

Последствия мощного землетрясения в Мексике, произошедшего 19 сентября и унесшего жизни по меньшей мере 240 человек, не помешают проведению этапа "Формулы-1", который должен состояться в столице страны 29 октября. Об этом сообщает DW.

Читайте такжеЗемлетрясение в Мексике: под завалами школы нашли живую девочкуВ четверг, 21 сентября, руководство автодрома, расположенного в Мехико, сообщило, что его инфраструктура не пострадала из-за стихийного бедствия. Трасса, здания и медицинский центр не получили серьезных повреждений, несмотря на то, что эпицентр землетрясения находился в 120 км от города.

Тем временем в Мексике продолжаются спасательные операции. Спасатели пытаются вытащить людей из-под завалов. В Мехико серьезно повреждены 500 домов. В городах вокруг эпицентра землетрясения разрушены сотни зданий, наводнением повреждены улицы, по всей стране без электричества остались 3,8 миллиона человек.