Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура Формулы-1

В Сингапуре завершился очередной этап Гран-при чемпионата мира по автоспорту среди машин класса Формулы-1, где победу одержал британский пилот Люис Хэмилтон на Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон показал результат 2 часа 03 минуты 23.543 секунды.

Вслед за британцем, в призовую тройку вошли Даниэль Риккардо из Red Bull (отставание - 4,507 секунды) и партнер Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас (8,800).

Знаменитая ночная гонка в Сингапуре в этом году помимо искусственного освещения отличалась и ненастной погодой - дождем, который еще более осложнял пилотам борьбу в совокупности с освещением.

Уже в начале гонки, в первом же повороте после стартовой прямой произошла масштабная авария, где сошли с гонки машины Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Кими Райкконена.Спустя несколько кругов гонку также покинул получивший повреждения автомобиль Фернандо Алонсо.

В итоге, на трассу был вынужден несколько раз выезжать автомобиль безопасности. А гонщики проехали не полную дистанцию - 58 кругов из 61.

Следующий этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Малайзии - состоится с 29 сентября по 1 октября.