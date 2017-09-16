Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура Формулы-1, Хэмилтон - пятый

В Сингапуре завершилась квалификация очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 - Гран-при Сингапура, где победу одержал Себастьян Феттель из Ferrari, сообщает официальный сайт соревнований.

Немец преодолел круг в своей лучшей попытке за 1 минуту 39.491 секунды.

Компанию ему на первой стартовой решетке составит пилот Red Bull Макс Ферстаппен - 1:39.814.

Читайте такжеРиккардо выиграл первую и вторую тренировки Гран-при Сингапура "Формулы-1"Победитель первых двух тренировок, которые состоялись в пятницу, партнер Ферстаппена по команде Даниэль Риккардо сегодня показал третий результат - 1:39.840. А его партнером по второй стартовой решетке завтра в гонке станет еще один пилот Ferrari Кими Райкконен - 1:40.069.

Наконец, треью решетку займут лилер нынешнего чемпионата Льюис Хэмилтон с 5-м результатом - 1:40.126, и его партнер по Mercedes Валттери Боттас, замкнувший 6-ку сильнейших - 1:40.810.

Знаменитая "ночная гонка" - Гран-при Сингапура - состоится в воскресенье и начнется в 15.00 по киевскому времени (20.00 - по-местному).

Как сообщал УНИАН, предыдущий этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Италии завершился победой Хэмилтона, который стал лидером общего зачета сезона-2018.