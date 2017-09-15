Риккардо выиграл первую и вторую тренировки Гран-при Сингапура "Формулы-1"

В Сингапуре состоялись две тренировки этапа чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Сингапура, где дважды выиграл Даниэль Риккардо из Ред Булл, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшее время прохождения круга в этот день составляет 1 минута 40.852 секунды.

Второе место в предварительных заездах сегодня занял коллега Риккардо по команде Макс Ферстаппен (+0.556 сек. отставания).

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Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Сингапура, известная также как знаменитая "ночная гонка" состоится в воскресенье, 17 сентября и начнется в традиционное время - 15.00 по Киеву (в Сингапуре - 20.00).