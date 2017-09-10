Одесский гонщик насмерть разбился на авторалли

Одесский гонщик Сергей Коробейников погиб возле села Стрелецкий Кут Черновицкой области, где в эти дни проходит чемпионат Украины «Буковина-2017» по авторалли. Об этом сообщает "Думская".

Машину ГАЗ 2410 «Волга» экипажа Коробейникова выбросило из трассы на высокой скорости, и она влетела в бетонную опору.

61-летний гонщик погиб на месте, а штурман Андрей Паненко с переломом шеи доставлен в больницу.