Одесский гонщик насмерть разбился на авторалли

19:46, 10 сентября 2017
Мотор
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Машину выбросило с трассы и она влетела в бетонную опору.

Известный гонщик Сергей Коробейников разбился под Одессой /

Одесский гонщик Сергей Коробейников погиб возле села Стрелецкий Кут Черновицкой области, где в эти дни проходит чемпионат Украины «Буковина-2017» по авторалли. Об этом сообщает "Думская".

Машину ГАЗ 2410 «Волга» экипажа Коробейникова выбросило из трассы на высокой скорости, и она влетела в бетонную опору.

61-летний гонщик погиб на месте, а штурман Андрей Паненко с переломом шеи доставлен в больницу.

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Теги: #погиб Сергей Коробейников#гибель гонщика