Одесский гонщик насмерть разбился на авторалли
19:46, 10 сентября 2017Мотор
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Машину выбросило с трассы и она влетела в бетонную опору.
Погиб известный гонщик Сергей Коробейников / "Думская"
Одесский гонщик Сергей Коробейников погиб возле села Стрелецкий Кут Черновицкой области, где в эти дни проходит чемпионат Украины «Буковина-2017» по авторалли. Об этом сообщает "Думская".
Машину ГАЗ 2410 «Волга» экипажа Коробейникова выбросило из трассы на высокой скорости, и она влетела в бетонную опору.
61-летний гонщик погиб на месте, а штурман Андрей Паненко с переломом шеи доставлен в больницу.
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