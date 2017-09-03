Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и впервые в сезоне возглавил общий зачет Формулы-1

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал уверенную победу на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Италии. На домашней трассе Ferrari в Монце, в год 70-летия команды британский пилот лидировал с с самого начала гонки и ни на секунду не позволил усомниться в своем преимуществе.

Его главный конкурент Себастьян Феттель стартовал лишь 6-м. У Феттеля был шанс навязать борьбу, но партнер Хэмилтона по команде Боттас грамотно отодвинул Феттеля на задний план. Прикрытый товарищем, Хэмилтон наращивал преимущество и в итоге выиграл у бронзового призера гонки Феттеля более 40 секунд. Боттас пришел вторым.

Эта победа позволила Хэмилтону впервые в этом сезоне возглавить личный зачет чемпионата.