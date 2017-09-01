Пилот Формулы-1 Хэмилтон выиграл первую сессию свободных заездов Гран-при Италии

Гонщики Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас показали лучшую скорость в утренней сессии пятничных заездов Гран При Италии, выиграв у соперников из Ferrari и Red Bull, сообщает Motorsport.

По ходу первой тренировки в Монце большинство гонщиков работали с самым мягким составом шин SuperSoft. Значительная часть сессии прошла при облачной погоде и на сухой трассе, однако за 15 минут до конца пошел легкий дождь. Так как прогноз обещает осадки и во второй пятничной сессии, утром команды стремились проехать по сухой трассе как можно больше кругов.

Читайте такжеБританский гонщик Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии в чемпионате "Формулы-1"По итогам тренировки на первых восьми местах парами расположились пилоты четырех ведущих команд в том порядке, в каком они и занимают позиции в Кубке конструкторов: Mercedes, Ferrari, Red Bull и Force India.

Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1 минуту 21.537 секунды. Это на четыре десятых медленнее времени прошлогоднего поула.

Вторым стал его напарник по Mercedes Валттери Боттас, уступив британцу чуть более четырех десятых секунды. В секунде позади Хэмилтона оказались оба гонщика Скудерии – Себастьян Феттель и Кими Райкконен, разница между которыми составила 47 тысячных секунды.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 3 сентября.