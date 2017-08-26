Британский гонщик Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, в 68-й раз выиграв поул-позишн на этапе "Формулы-1"

16:52, 26 августа 2017
Мотор
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Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии. 

Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера / Lat Images

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" Гран При Бельгии, опередив Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса, сообщает официальный сайт турнира.

Поул-позиция стала для Льюиса Хэмилтона 68-й в карьере в Формуле 1, и он сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера. 

Со второго ряда стартовой решетки воскресную гонку начнут Валттери Боттас и Кими Райкконен. Следом за ними расположились пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

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Теги: #Хэмилтон рекорд#квалификация Формулы-1 рекорд