Британский гонщик Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, в 68-й раз выиграв поул-позишн на этапе "Формулы-1"

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" Гран При Бельгии, опередив Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса, сообщает официальный сайт турнира.

Поул-позиция стала для Льюиса Хэмилтона 68-й в карьере в Формуле 1, и он сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера.

Со второго ряда стартовой решетки воскресную гонку начнут Валттери Боттас и Кими Райкконен. Следом за ними расположились пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.