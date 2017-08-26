Гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель подписал новый контракт с "Феррари"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель подписал с командой новый контракт и в следующем сезоне продолжит выступления за "скудерию".

О новом контракте Феттеля команда "Феррари" официально объявила в рамках Гра-При Бельгии. В команде подчеркнули, что не хотят позволить спекуляциям о будущем пилотов помешать их концентрации на борьбе за чемпионский титул.

Читайте такжеФинский гонщик Райкконен продлил контракт с "Феррари"Предыдущий контракт Себастьяна Феттеля с "Феррари" истекал в конце нынешнего сезона. Долгое время стороны не могли договориться о продлении соглашения. Однако, как сообщает Sky Sports, сегодня утром Феттель поставил подпись под новым контрактом с "Феррари". Срок соглашения истекает в конце 2020 года.

Нынешний сезон является для Феттеля третьим в составе "Феррари". Сейчас немец с 202 очками лидирует в общем зачете чемпионата мира, опережая своего ближайшего преследователя, Льюиса Хэмилтона, на 14 баллов.