Финский гонщик Райкконен продлил контракт с "Феррари"

Финский пилот Кими Райкконен останется в "Феррари" еще на один год.

Действующий контракт Кими Райкконена с "Феррари" истекал в конце нынешнего сезона, и будущее финского ветерана в команде было под вопросом, сообщает Sport Arena.

Однако сегодня "Феррари" объявила о том, что контракт с Райкконеном продлен до конца следующего сезона. Предполагается, что это поможет итальянской команде сохранить в своем составе Себастьяна Феттеля, который неоднократно заявлял, что хочет видеть своим напарником именно 37-летнего Райкконена.

В текущем сезоне Кими Райкконен со 116 очками занимает пятое место в общем зачете чемпионата мира.

Финн выступал за "Феррари" в период с 2007-го по 2009 годы, после чего вернулся в Скудерию в 2014 году. В 2007 году именно Райкконен принес "Феррари" последний на данный момент чемпионский титул.