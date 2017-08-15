В команде Формулы-1 Mercedes рассказали о наличии запасного плана по составу пилотов

Глава команды Формулы-1 Mercedes Motorsport Тото Вольф заявил, что после прошлогоднего ухода Нико Росберга не может позволить себе не иметь запасного варианта будущего состава гонщиков, но отметил, что Хэмилтон и Боттас – приоритет для команды, сообщает Motorsport.

В конце 2016 года Mercedes застал врасплох уход действующего чемпиона Нико Росберга, который после завоевания титула решил закончить карьеру в Формуле 1.

В качестве замены немца команда переманила из Williams Валттери Боттаса. Его контракт истекает в этом году, и пока о продлении не объявлено, хотя ожидается, что новое соглашение будет подписано. Действующий контракт его напарника – Льюиса Хэмилтона – рассчитан до конца 2018 года.

По словам руководителя команды Тото Вольфа, помня о ситуации с Росбергом, он не считает гарантированным текущий состав пилотов в будущем.

Читайте такжеЧемпион Формулы-1 Росберг завершил карьеру«В Формуле 1 тебе точно нужен какой-то запасной вариант, план Б, – сказал Вольф Motorsport.com. – Даже при наличии контракта не факт, что все останется как есть. Обстоятельства могут измениться.

То, что мы имеем сейчас – это план А. Но потом нас может ждать множество различных поворотов, потому что рынок пилотов серьезно изменится в 2018 и 2019 годах. Очень важно рассматривать план Б и план В».

Вольф добавил: «Это очень многогранный вопрос. Существует множество разных ситуаций, в которых конкретный пилот может в итоге оказаться. Есть несколько способных гонщиков, которые могли бы выступать за Mercedes. Поэтому рассматривать нужно все сценарии».

Обсуждая кандидатуру молодого протеже Mercedes Паскаля Верляйна, который проводит сезон в Sauber, Вольф сказал: «Мы знали, что Паскаль – одна из возможностей. Но он слишком молод, чтобы "сжигать" его за рулем машины, способной выигрывать гонки, и ставить его против лучшего гонщика пелотона».