Пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель выиграл Гран-При Венгрии и укрепил лидерство в общем зачете

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Венгрии, одиннадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Немец победил, преодолев с лучшим временем все 70 кругов трассы. Менее, чем на секунду, от него отстал его напарник по «Феррари» финн Кими Райкконен, третьим пришел еще один финский гонщик Валттери Боттас из «Мерседес».

Льюис Хэмилтон из «Мерседес» не попал на подиум, прийдя к финишу четвертым. Макс Ферстаппен («Ред Булл») замкнул пятерку на Гран-при.

В личном зачете также лидирует Феттель, у которого теперь 202 очка. За ним идет Хэмилтон - 188. У Боттаса - 169, у Риккардо - 117, а у Райкконена - 116.