Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1
16:43, 29 июля 2017Мотор
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Два пилота Ferrari потеснили Mercedes и займут первую решетку на стартовом поле Хунгароринга.
Феттель выиграл квалификацию очередного этапа чемпионата мира / Reuters
В Будапеште завершилась квалификация Гран-при Венгрии чемпионата мира по автоспорту в гонках класса Формулы-1, где победу одержал немец Себастьян Феттель, сообщает официальный сайт соревнований.
Пилот преодолел свой быстрейший круг за 1 минуту 16,276 секунды.
Его партнер по итальянской Ferrari финн Кимми Райкконен займет 2-е место на стартовой решетке - 1,16:444. А вот пилоты Mercedes сегодня остались лишь на 3-4 позициях - втором поле стартовой решетки. Финн Валттери Боттас показал результат 1:16.530, а британец Льюис Хэмилтон - 1:16.707
Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 30 июля.
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