Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1

В Будапеште завершилась квалификация Гран-при Венгрии чемпионата мира по автоспорту в гонках класса Формулы-1, где победу одержал немец Себастьян Феттель, сообщает официальный сайт соревнований.

Пилот преодолел свой быстрейший круг за 1 минуту 16,276 секунды.

Его партнер по итальянской Ferrari финн Кимми Райкконен займет 2-е место на стартовой решетке - 1,16:444. А вот пилоты Mercedes сегодня остались лишь на 3-4 позициях - втором поле стартовой решетки. Финн Валттери Боттас показал результат 1:16.530, а британец Льюис Хэмилтон - 1:16.707

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 30 июля.