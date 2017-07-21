В Honda назвали причины низкой надежности в 2017 году

Глава Honda F1 Юсуке Хасегава рассказал, что причиной низкой надежности моторов японской компании стали некорректные данные, полученные с испытательного стенда, сообщает Motorsport.

Недостаток мощности и низкая надежность мотора Honda осложнили для McLaren первую половину сезона – спустя десять этапов команда из Уокинга занимает последнее место в Кубке Конструкторов, имея лишь два очка, заработанные на Гран При Азербайджана.

Рассуждая об итогах первой половины чемпионата, руководитель программы Honda в Формуле 1 Юсуке Хасегава рассказал, что на этапах создания новой концепции мотора в компании могли ориентироваться только на данные с испытательного стенда, и не знали, как двигатель поведет себя на трассе в гоночных условиях.

«Многие вещи на стенде мы не могли проверить – нормально, что пришлось проверять их на машине, – сказал Хасегаву в интервью, опубликованном на сайте Honda F1. – Одним из самых массивных элементов является масляный бак. У нас стоит муляж масляного бака, но мы не можем воссоздать такие же перегрузки и условия, как на автомобиле [во время езды]. Теоретически в проектировании мы должны были учитывать реальную ситуацию, но ситуации не всегда одинаковы. Поэтому в первую очередь у нас были проблемы с масляным баком.

Вторая проблема связана с вибрациями. На стенде модель жестче и тяжелее реальной, так что она не создает синхронных вибраций. Но на реальном автомобиле – учитывая коробку передач и шины – уровень инерции намного ниже.

Низкая инерция не всегда создает вибрации, но на трассе ситуация кардинально меняется. Конечно, мы знали, что какой-то уровень вибрации действительно будет, но он оказался намного больше, чем мы ожидали».

Также Хасегава отметил, что в Honda не будут снова изменять концепцию силовой установки, как сделали это в 2017 году.

«Мы не остановим разработку, нам нужно постоянно обновлять [мотор], – сказал Хасегава. – Конечно, производительность и результаты – самое важное, но это [текущие проблемы] поможет в будущем. В следующем году мы будем придерживаться той же концепции мотора.

Это хорошо, потому что разработка и улучшения в этом году напрямую связаны с будущим сезоном. Мы уже начали проектирование [мотора] на следующий год».