Две самые известные раллийные серии объединятся в гонке в Дрогобычах

21-23 июля в Дрогобычском районе Львовской области состоятся самые уникальные раллийные гонки - ралли «Львовский стандарт», ради которого Чемпионат Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» кардинально изменил географию, сообщили УНИАН в пресс-службе соревнований.

Эта гонка станет, одновременно, IV этапом Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» и II этапом Национальной серии по ралли «Кубок Карпат» - «Львовский стандарт 2017»

Традиционно эти этапы проводятся в Одесском регионе, на этот раз Лиманы посетят Карпаты, где и станут частью большого автоспортивного праздника – ралли «Львовский стандарт», организатором которого является Галицкий Автомобильный Клуб. При этом, по словам организаторов, с точки зрения спортивной составляющей гонки будут захватывающими, ведь имеют гравийное покрытие, а трасса проложена с большим перепадом высот, скоростными прямыми участками и живописными лесными отрезками с узкими поворотами. Поэтому, можно ждать новых рекордов, особенно в полноприводном классе.

Впрочем и для остальных участников «Львовский стандарт» станет настоящим испытанием. Особое внимание организаторы уделяют подготовке дорожного покрытия и мерам безопасности, ведь ралли – быстрый и зрелищный спорт и зрителей просят находиться только в специально подготовленных зонах и соблюдать правила безопасности.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в самом центре курортного Трускавца, который будет принимать автогонки уже второй раз в этом году. Там на Майдане Независимости в 19:00 22 июля и будет дан старт уникальному раллийному этапу – ралли «Львовский стандарт». 23 июля участники переместятся в село Уличное Дрогобычского района, откуда начнут преодолевать свои «боевые» километры и где вечером на городском стадионе получат заслуженные Кубки и овации зрителей.

Национальная серия по ралли «Кубок Карпат» - классическое ралли, которое предполагает соревнование экипажей на дорогах общего пользования, перекрытых для общественного транспорта и людей на время проведения гонки. Традиционно «Кубок Карпат» проводится на Западе Украины.

Чемпионат Украины по мини – ралли «Кубок Лиманов». Мини-ралли является одной из форм классического ралли, который проводится на ограниченном количестве спец.участков, экипажи преодолевают по несколько раз в двух направлениях. Главным отличием мини-ралли является закрытая и закольцованная трасса, которая не проходит через дороги общего пользования. География «Кубка Лиманов» - Одесская и Николаевская области.