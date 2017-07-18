Руководитель Mercedes исключил возможность перехода Хэмилтона в Ferrari

Гоночный босс Mercedes опроверг слухи о возможном интересе трехкратного чемпиона мира к смене команды: по его словам, нет ни единого свидетельства таких намерений британца, сообщает Motorsport.

Версии о том, что Льюис Хэмилтон заинтересован в долгосрочном контракте с Ferrari, появились в СМИ по ходу недавнего уик-энда в Сильверстоуне, который закончился уверенной победой пилота Mercedes, чей нынешний контракт действует до конца 2018 года.

По словам Тото Вольфа, эти слухи не имеют никакого отношения к реальности.

Читайте такжеПилот Формулы-1 Хэмилтон после инцидента на Гран-при Азербайджана: "Феттель опозорил себя"«Не знаю, кто говорит о Льюисе и Ferrari, но это не кто-то из команды и не он сам, – сказал австриец. – Все, что сказал Льюис – что он является поклонником Ferrari, как и все мы. И что это команда, выступать за которую хотел бы каждый пилот. И точка. Сейчас он в очень хорошем месте, управляет быстрейшей на настоящий момент машиной, и это Mercedes. У нас есть контракт, который действует еще полтора года, и до настоящего времени у нас была самая хорошая командная динамика. Все посторонние разговоры не имеют для меня никакого значения. Никакого».

Сам Хэмилтон никак не стал комментировать появившиеся слухи, заметив лишь, что даже не знает, чем вообще будет заниматься через шесть месяцев.

Когда его попросили рассказать о ситуации, Льюис ответил: «Я думаю, что в жизни вы никогда не можете знать, что произойдет. Прямо сейчас мне нравится пилотировать, а через полгода, пусть это и очень маловероятно – так как я думаю, что всегда буду любить гонки, – но все же может случиться что-то безумное. Я лишь говорю, что невозможно предсказывать, что будет у вас в голове к Рождеству. Но надеюсь, что все будет хорошо, а я получу четвертый титул. Но даже если получится выиграть еще один чемпионат, это все равно не тот случай, когда можно будет сказать, что дело сделано, и теперь можно спокойно отдыхать. Я всегда хочу выигрывать еще. Даже когда все же придется остановиться, что-то внутри меня все равно будет требовать новых побед. Но сейчас я прежде всего сконцентрирован на том, чтобы завоевать четвертый титул».

Как сообщал УНИАН, в минувший уик-енд Хэмилтон выиграл в пятый раз подряд Гран-при Ведикобритании на трассе в Сильверстоуне.