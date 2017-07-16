Хэмилтон пятый год подряд выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

В Сильверстоуне завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1", где Льюис Хэмилтон одержал четвертую победу подряд за последние четыре года, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон выиграл квалификацию и занял поул-позишн, а во время гонки ни разу не потерял своего лидерства.

Британец преодолел 51 круг дистанции за 1 час 21 минуту 27,430 секунды.

Читайте такжеУ гонщика "Формулы-1" Хэмилтона могут отобрать поул-позишн на Гран-при ВеликобританииЕго партнер по команде Mersedes проиграл победителю гонки целых 14,053 секунды, а финишировавший на 3-м месте пилот Ferrari Кимми Райкконен - на 36,570 секунды.

Гонку завершили 17 пилотов из 20, который участвуют в чемпионате.

Сегодняшняя победа стала уже 57-й в карьере Льюиса Хэмилтона.

В общем зачете лидером чемпионата является Себастьян Феттель из Ferrari - 177 очков. У Хэмилтона 176 баллов, у Боттаса - 154.Пятерку сильнейших замыкают Даниэль Риккардо из Red Bull (117) и Райкконен (98).

Следующий этап Формулы-1 сезона 2017 состоится 28-30 июля в столице Венгрии Будапеште, на автодроме Хунгароринг.