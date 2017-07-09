Этап Формулы-1 - Гран-при Австрии - выиграл финн Валттери Боттас

Гонщик команды "Мерседес" Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии и добыл свою вторую победу в карьере Формулы-1, сообщает официальный сайт турнира.

Валттери Боттас, ставший первым вчера и в квалификации, в самой гонке не встретил на пути к победе серьезных препятствий. На протяжении всей дистанции финский пилот лидировал, поддерживая комфортный отрыв от ближайшего преследователя и первым пересек финишную линию.

Вторым финишировал Себастьян Феттель. Немец на протяжении большей части дистанции не имел шансов побороться с Боттасом. В концовке Феттель вплотную приблизился к Боттасу, но обойти его так и не сумел и довольствовался вторым местом.

Третье место занял Даниэль Риккардо. Австралиец, стартовавший четвёртым, на старте опередил Кими Райкконена и ворвался в тройку, из которой уже не выпадал.

В шаге от подиума остановился Льюис Хэмилтон, начавший гонку с восьмой позиции. Пятым завершил выступление Райкконен, замкнул шестёрку лучших Ромен Грожан. Места с седьмого по десятое заняли Серхио Перес, Эстебан Окон, Фелипе Масса и Лэнс Стролл.