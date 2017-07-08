Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Хэмилтон будет стартовать лишь восьмым

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас оказался самым быстрым в квалификации Гран-при Австрии "Формулы-1", сообщает официальный сайт чемпионата.

В решающем сегменте в первой попытке лучшее время показал Валттери Боттас, опередивший Себастьяна Феттеля на 0,042 секунды. В итоге Феттель занял второе место в квалификации, на третьей строчке расположился Льюис Хэмилтон. Кими Райкконен стал четвёртым, Даниэль Риккардо - пятый.

Впрочем, стартовать Хэмилтон будет не третьим, а восьмым, поскольку потеряет пять позиций из-за замены коробки передач. Гонка Гран-при Австрии состоится завтра.