Пилот Формулы-1 Хэмилтон после инцидента на Гран-при Азербайджана: "Феттель опозорил себя"

Гран-при Азербайджана выдался ярким на события и запомнился скандальным эпизодом с участием лидеров чемпионата – Себастьяна Феттеля (Феррари) и Льюиса Хэмилтона (Мерседес), сообщает Isport.

На 20-м круге, когда гонщики ехали в режиме автомобиля безопасности, в одном из поворотов Хэмилтон, идущий первым, резко сбросил скорость. Такой маневр был неожиданным для Феттеля, двигавшегося следом, так что немец врезался в соперника сзади. После этого пилот Феррари поравнялся с британцем и въехал в бок его болида, за что позднее получил штраф в виде десятисекундной остановки.

По мнению Хэмилтона, такое поведение Феттеля является неспортивным:

Читайте такжеБританец Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" Гран-при Азербаджана"Я контролировал темп. Как и на всех других рестартах, я замедлился в том же самом месте, где и всегда. Феттель, судя по всему, просто заснул за рулем и в итоге врезался в меня сзади. Но это не моя проблема. Ты поравнялся с соперником, намеренно в него въехал, пытаясь избавиться от конкурента, а потом фактически вышел сухим из воды – ведь Феттель все равно финишировал четвертым. Это неуважение, сегодня Феттель себя опозорил, как мне так кажется", - цитирует Хэмилтона GP Update.

У Феттеля на этот счет иная точка зрения:

"Все было вполне очевидно. Я ведь не специально врезался в него сзади. Так поступать нельзя. Он уже пару раз делал так в прошлом. Проблема в том, что я был прямо позади него и тоже готовился к рестарту. Как и все остальные болиды. Могла последовать цепная реакция. Так просто нельзя действовать. Мне кажется, если я получил штраф, то и он тоже должен был его получить".

Отметим, что стюарды Гран-при Азербайджана не нашли доказательств неправомерных действий со стороны Льюиса Хэмилтона во время рестарта, ведь пилот замедлился исключительно с целью отпустить машину безопасности, чтобы потом не обогнать ее на прямой и тем самым не нарушить регламент.

Как сообщал УНИАН, Гран-при Азербайджана прошел накануне и завершился победой австралийца Даниэля Риккардо.