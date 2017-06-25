Австралиец Риккардо выиграл гонку Формулы-1 Гран-при Азербайджана

В Баку завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 сезона-2017, где победу одержал австралиец Даниэль Рикаардо из команды Red Bull, сообщает официальный сайт соревнований.

Узкая городская трасса Гран-при Азербайджана отличалось упорной борьбой, многочисленными столкновениями болидов, вследствие которых гонка даже была прервана на несколько минут на полпути. Тем не менее, спустя два с лишним часа после начала соревнований, гонка все-таки была завершена.

Пятую в своей карьере победу неожиданно одержал австралиец Даниэль Риккардо из команды Red Bull, преодолевший 51 круг за 2 часа 03 минуты 55.570 секунды. Любопытно, что по итогам квалификации Риккардо стартовал на 5-м ряду стартового поля под очень низким 10-м номером и имел минимум шансов на успех.

В упорнейшей борьбе за 2-3 места молодой Ленс Стролл на последних метрах дистанции в невероятной борьбе уступил Валттери Боттасу - 3.904 секунды отставания против 4.009.

Лидеры чемпионата из-за поломки у Хэмилтона и 10-секундного штрафа у Феттеля вынуждены были бороться за 4-5 места, где лучшим оказался Феттлель - 5.976 секунды отставания у немца против 6.188 у англичанина.

В общем зачете, по итогам гонки в Баку, у Феттеля 141 очко, Хэмилтона - 129, Боттаса - 93, Райкконена - 73 и Риккардо - 67.