Трехкратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон: Могу завершить карьеру в конце года

Британский гонщик "Формулы-1", выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон не исключает, что вскоре завершит карьеру, однако также он отметил, что сейчас находится в своей лучшей форме. Слова британца приводит F1i.com.

«Моя судьба в моих руках. Если я захочу, то могу оставить "Формулу-1" в конце этого года. Будет ли оставленное мной наследство меньшим, чем если бы я остался еще на пять лет? Никто не знает. Я не люблю планировать вещи заранее. Поскольку я не знаю, как сложится будущее, что я буду делать в течение нескольких ближайших лет.

Я могу понять ощущение, когда хочется сменить род деятельности. Периодически думаю о том, что буду делать после «Формулы-1». Честно говоря, не знаю, сколько еще буду выступать. Но я всегда голоден, и сейчас я в лучшей своей форме», - отметил британский гонщик.

На данный момент Хэмилтон занимает второе место в общем зачете чемпионата-2017, отставая от пилота Ferrari Себатьяна Феттеля на 12 очков.

В нынешнем сезоне Хэмилтон трижды побеждал в гонках – на Гран-при Китая, Испании и Канады.